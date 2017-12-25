Перші вибори відбулися у двох ОТГ Львівщини Суспільство | 25-12-2017, 13:10 0 57 24 грудня, відбулися перші вибори ще у двох громадах Львівщини – Кам’янка-Бузькій та Мурованській. Кам’янка-Бузька ОТГ є другою, після Жовтанецької ОТГ, у Кам’янка-Бузькому районі. А от Мурованська ОТГ у Пустомитівському районі стала вже четвертою – після Давидівської, Підберізцівської, Солонківської та Щирецької.



Усього на Львівщині утворено уже 35 об’єднаних територіальних громад.



Офіс реформ у Львівському РВ АМУ