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Перші вибори відбулися у двох ОТГ Львівщини
|Суспільство | 25-12-2017, 13:10
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|24 грудня, відбулися перші вибори ще у двох громадах Львівщини – Кам’янка-Бузькій та Мурованській. Кам’янка-Бузька ОТГ є другою, після Жовтанецької ОТГ, у Кам’янка-Бузькому районі. А от Мурованська ОТГ у Пустомитівському районі стала вже четвертою – після Давидівської, Підберізцівської, Солонківської та Щирецької.
Усього на Львівщині утворено уже 35 об’єднаних територіальних громад.
Офіс реформ у Львівському РВ АМУ
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