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Новорічні подарунки від Національної академії Держприкордонслужби

Суспільство | 25-12-2017, 14:26Коментарів: 0 0 Переглядів: 35 35    
Діти – це квіти нашого життя! І це не просто гарна фраза. Діти – це найголовніший скарб нашого суспільства. І від того, як ми їх виховуємо, які зерна добра, справедливості, мужності ми в них закладемо, залежить не тільки їхнє майбутнє, а й майбутнє нашої країни.

Немає в світі дитини, яка в очікуванні на свято не мріяла б про щось особливе. Хіба можливо описати ту трепетну радість, коли дитина розгортає гарно запакований подарунок? І День Святого Миколая Чудотворця, і Новорічні свята дають нам можливість не забувати про них, а постійно думати та проявляти турботу і допомогу тим, хто цього по-справжньому потребує: дітям з неповних сімей, багатодітним сім'ям, дітям з дитячих будинків, одиноким матеріям, малозабезпеченим громадянам та іншим.

День Святого Миколая в Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького пройшов під яскравим і добрим знаком уваги до дитини. Для нашого закладу вже сталою доброю традицією, напередодні новорічних свят, відвідувати вихованців дитячих будинків. І цю традицію було започатковано з часу, коли було засновано єдиний вищий навчальний заклад Державної прикордонної служби України.

Тож сьогодні, в канун Новорічних та Різдвяних свят, персоналом академії започатковано нову традицію, завітати з подарунками до дітей дитячих будинків, які знаходяться в районі антитерористичної операції, зокрема у місті Щастя, Старобільськ та Новоайдар.

Протягом певного періоду в Національній академії тривав збір матеріальної допомоги для дітей трьох дитячих будинків, що розташовані у Луганській області.

Загалом у Національній академії прикордонники зібрали біля 2-х тонн подарунків, серед яких є солодощі, спортивний інвентар, дитячі теплі речі та білизна, іграшки, книги, пральні порошки, миючі засоби для прибирання та миття посуду, рідкі мила, засоби гігієни та багато іншого.

Маємо сподівання, що маленька благодійність від курсантів академії, принесе дітям радість у Новорічні та Різдвяні свята. Адже піклування про майбутні покоління української нації є святим обов’язком.

Така візитка стане для прикордонного закладу черговою традицією, вона сприятиме вихованню у майбутніх офіцерів гуманних відносин до оточуючих людей, почуття милосердя та доброти до тих, хто потребує тепла та щирості людської душі.

Важливо не забувати про такі місця і знаходити час, аби поділитися своєю увагою з тими, хто її дійсно потребує. Пам’ятаймо – кожен може творити добро, для цього не обов’язково мати значні фінансові статки, адже діти перед усім потребують живого, співчутливого та привітного ставлення до себе.
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