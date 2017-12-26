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Володимир Гірняк про попередні результати виборів до ради Кам’янко-Буської ОТГ!

Суспільство | 25-12-2017, 14:36Коментарів: 0 0 Переглядів: 112 112    
Заступник голови Львівської обласної ради Володимир Гірняк на своїй сторінці у Фейсбуці написав про попередні результати виборів до ради Кам’янко-Буської ОТГ.
Друзі, маємо попередні результати виборів до ради Кам’янко-Буської ОТГ!
Згідно них, лідирує команда «Громадянської позиції» із результатом 15, 86%.
Другими йдуть «Самопоміч» - 14, 92%
Третіми – «Солідарність» - 11, 52%
Далі – «Батьківщина» - 10, 34%,
«Республіканська платформа» - 6, 93%,
«Укроп» - 5, 97%,
«Народний рух» - 5, 23%.
У «Радикалів», за попередніми результатами - 5, 07%. Принагідно, вітаю Олега Омеляна з переконливою перемогою на виборах голови Кам’янко-Буської ОТГ. Прцюємо разом, продовжуємо в тому ж дусі!
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