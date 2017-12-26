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На кордоні з Польщею не пропущено іноземця з чужим паспортом, порушників, які пропонували хабарі, та подорожувальників зі зброєю

Суспільство | 26-12-2017, 12:22Коментарів: 0 0 Переглядів: 64 64    
Впродовж вихідних днів прикордонники Мостиського загону затримали іноземця, який намагався перетнути кордон із чужим паспортом, запобігли двом випадкам незаконного перевезення через кордон газової і пневматичної зброї та зафіксували дві спроби дачі неправомірної винагороди військовослужбовцям.

Так, сьогодні вночі у пункті пропуску «Шегині», що на кордоні з Польщею, прикордонний наряд, перевіряючи документи у подорожуючих, які прямували пішки, не пропустив через кордон ізраїльтянина з чужим паспортним документом. 18-річний громадянин Ізраїлю, який нещодавно прибув до України, подав на паспортний контроль документ свого товариша, оскільки власний загубив за день до цього. Прикордонники виявили невідповідність фотокартки у паспорті та пред’явника й затримали подорожуючого. Стосовно громадянина складено протокол за статтею 204-1 КУпАП, рішення у справі щодо незаконного перетинання державного кордону прийматиме суд.

Крім того, у вихідні дні у пунктах пропуску «Шегині» та «Краковець» співробітники прикордонної служби відмовилися від двох хабарів, що пропонувались подорожуючими. У першому випадку громадянин Молдови, якому було відмовлено у в’їзді через відсутність належного паспортного документа, запропонував прикордоннику 50 євро, щоб його таки пропустили через кордон. В іншому - громадянка України, яка прямувала через кордон з неповнолітньою донькою, однак без нотаріально завіреної заяви батька про згоду на вивіз дитини, запропонувала інспектору 40 фунтів стерлінгів. Прикордонники від хабарів відмовилися, натомість про незаконні дії подорожуючих проінформували співробітників Нацполіції України.

Також у неділю у пункті пропуску «Краковець», в автобусі «Прага-Чернівці», у багажі пасажира було знайдено пневматичну гвинтівку «Kandar», яку 23-річний українець намагався приховано ввезти в Україну. А сьогодні вранці, у цьому ж пункті пропуску, у громадянина Туреччини, який в’їжджав в Україну, службовий собака прикордонників знайшов газовий пістолет марки К-KIMАR та 24 набої для нього. В обох випадках громадяни не мали жодних дозвільних документів на перевезення зброї через кордон, про що прикордонники проінформували співробітників Нацполіції.
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