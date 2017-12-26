Пенсія для жінок: що потрібно знати про перерахунок Суспільство | 26-12-2017, 12:25 0 70 До 01 січня 2015 року згідно з пунктом 7-2 розділу XV «Прикінцеві положення» Закону України від 09.07.2003 №1058 - IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі Закон 1058) право на достроковий вихід на пенсію за віком мали жінки, яким виповнилося 55 років, за наявності страхового стажу не менш як 30 років та за умови звільнення з роботи,У цьому випадку розмір їхньої пенсії, обчислений відповідно до статті 27 та з урахуванням статті 28 цього Закону, зменшується на 0,5% за кожний повний чи неповний місяць дострокового виходу на пенсію. Про це пише Партія Пенсіонерів України.



Передбачалося що зменшення розміру пенсії за віком застосовується протягом усього періоду отримання пенсії незалежно від її виду (крім випадків, коли жінка відмовлялася від отримання дострокової пенсії та продовжувала працювати).



Законом України від 11.10.2017 № 2148 – VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» (далі Закон 2148) таку норму змінено. Передбачено, що зменшення розміру пенсії за віком застосовується протягом періоду до досягнення віку, в якому жінка мала б право виходу на пенсію, передбаченого ч. 1 ст. 26 Закону 1058, та протягом періоду після досягнення встановленого віку виходу на пенсію, який дорівнює кількості повних та неповних місяців дострокового виходу на пенсію.



Після завершення цього періоду розмір пенсії переглядається без застосування зниження пенсії з дня, наступного за днем завершення цього періоду.



При цьому з 01.10.2017 розмір таких пенсій не може бути меншим, ніж розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановлений - 1452 гривні.



Приклад 1:



Жінці, яка народилася 25.08.1958 та мала 30 років стажу з 30.08.2013 року достроково призначена пенсія за віком після досягнення 55 – річного віку. Пенсійний вік, встановлений ст.26 Закону 1058 для жінок, які народилися у період з 01 квітня 1958 року по 30 вересня 1958 року – 57 років. Тобто жінка вийшла на пенсію раніше на 24 місяці. Розмір її пенсії було зменшено на 12 %. Пенсійного віку 57 років вона досягла 25.08.2015. Після досягнення пенсійного віку вона отримувала зменшений розмір пенсії. Цей період становить більше двох років. Тобто період, який дорівнює кількості повних та неповних місяців дострокового виходу на пенсію після досягнення цією жінкою віку, передбаченого ч. 1 ст. 26 Закону 1058 (з 25.08.2015 по 25.08.2017) завершився. Тож, враховуючи зміни у Законі 2148, з 01.10.2017 розмір її пенсії переглянуто без застосування зниження пенсії за достроковий вихід на пенсію.



Приклад 2:



Дострокова пенсія була призначена у 2014 році жінці, яка народилася 01.06.1959. Пенсійний вік, встановлений ст.26 Закону 1058 для жінок, які народилися у період з 01 квітня 1959 року по 30 вересня 1959 року – 58 років. Тобто жінка вийшла на пенсію раніше на 36 місяців. Розмір її пенсії було зменшено на 18 %. Свого пенсійного віку 58 років вона досягла 01.06.2017. На час введення в дію Закону 2148 період, який дорівнює кількості повних та неповних місяців дострокового виходу на пенсію після досягнення цією жінкою пенсійного віку 58 років ще не завершився. Тож з 01.10.2017 відсоток, на який зменшується розмір її пенсії, не змінився. Розмір її пенсії буде переглянуто без застосування відсотків зниження пенсії з дня, наступного за днем завершення цього періоду, тобто з 02.06.2020.







Інформаційний відділ Партії Пенсіонерів України