На Луганському напрямку ворог активно застосовує снайперів Суспільство | 27-12-2017, 10:35 0 79 На Луганському напрямку ворог активно застосовує снайперів

Незважаючи на досягнуті у Мінську домовленності щодо новорічно-різдвяного перемир'я, російсько-окупаційні

війська не припинили обстріли позицій Збройних Сил України.

Так на Луганському напрямку ворог понад годину вів вогонь по оборонним позиціям українських захисників з 82-мм

мінометів, гранатометів різних калібрів, великокаліберних кулеметів та зенітної установки Луганського.

Протягом чотирьох днів з моменту оголошення новорічно-різдвяного перемир'я противник активно застосовує під час

обстрілів снайперів. Так 26 грудня 2017 року в черговий раз ворожі снайпери обстріляли опорні пункти української

армії.

Четверо наших захисників в районі Новолуганського та Золотого отримали контузії та вогнепальні поранення.

Українські віськовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали. Підрозділи Збройних Сил України забезпечують

виконання усіх заходів з підтримання режиму припинення вогню по усій лінії розмежування сторін та суворо

дотримуються Мінських домовленостей.

Прес-центр оперативно-тактичного угруповання «Луганськ»