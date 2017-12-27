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На Луганському напрямку ворог активно застосовує снайперів
|Суспільство | 27-12-2017, 10:35
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|На Луганському напрямку ворог активно застосовує снайперів
Незважаючи на досягнуті у Мінську домовленності щодо новорічно-різдвяного перемир'я, російсько-окупаційні
війська не припинили обстріли позицій Збройних Сил України.
Так на Луганському напрямку ворог понад годину вів вогонь по оборонним позиціям українських захисників з 82-мм
мінометів, гранатометів різних калібрів, великокаліберних кулеметів та зенітної установки Луганського.
Протягом чотирьох днів з моменту оголошення новорічно-різдвяного перемир'я противник активно застосовує під час
обстрілів снайперів. Так 26 грудня 2017 року в черговий раз ворожі снайпери обстріляли опорні пункти української
армії.
Четверо наших захисників в районі Новолуганського та Золотого отримали контузії та вогнепальні поранення.
Українські віськовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали. Підрозділи Збройних Сил України забезпечують
виконання усіх заходів з підтримання режиму припинення вогню по усій лінії розмежування сторін та суворо
дотримуються Мінських домовленостей.
Прес-центр оперативно-тактичного угруповання «Луганськ»
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