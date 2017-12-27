Пенсії за січень 2018 року виплатять у грудні Суспільство | 27-12-2017, 10:40 0 106 Для забезпечення своєчасної виплати пенсій з урахуванням святкових та вихідних днів у січні 2018

року, в період з 22 по 28 грудня поточного року проводиться фінансування коштів для виплати пенсій

січня 2018 року за датами виплати:

- одержувачам пенсій через національного оператора поштового зв’язку – за датами виплати з 4 по 8 січня

2018 року включно, виплата пенсій проводитиметься до 31 грудня 2017 року. Пенсіонерам, які з будь-яких

причин не отримають кошти у грудні, виплата буде проведена у січні 2018 року;

- одержувачам пенсій через рахунки одержувачів в установах банків – за датами виплати з 4 по 13 січня 2018

року в межах наявних коштів Фонду.

Відповідну постанову Кабінету Міністрів України № 970 «Деякі питання виплати пенсій» ухвалили 13.12.2017 р.

З усіх питань, пов’язаних з виплатою пенсій, пенсіонери можуть звертатись за телефоном гарячої лінії

Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області (032) 255-38-97 або до територіального

управління Фонду за місцем перебування пенсіонера як одержувача пенсії.