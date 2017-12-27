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З нагоди ювілею В’ячеслава Чорновола погасили маркований конверт
|Суспільство | 27-12-2017, 10:41
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|26 грудня, у Львівському національному університеті імені Івана Франка відбулася наукова
конференція з нагоди 80-річчя від дня народження В’ячеслава Чорновола.
В межах конференції науковці та громадські діячі, серед яких Степан Давимука, Ігор Калинець, Ярослав
Кендзьор та інші, взяли участь у пленарних засіданнях на теми життя і діяльності В’ячеслава Чорновола.
«Чорновіл жив Україною і жив для України. У системі, що контролювала свідомість кожного громадянина, він
був вільним. Він залишив нам багато надбань завдяки своїй роботі та думкам. І ця конференція, що
символічно відбувається в університеті Франка, мусить залучати молодь. Адже вони повинні знати як Чорновіл
жив, що він думав та для кого творив», - зазначила під час вітального слова заступник голови-керівник
апарату Львівської ОДА Маріанна Вільшинська.
Окрім того, в межах конференції відбулось урочисте спецпогашення маркованого конверту з нагоди 80-річчя
від дня народження В’ячеслава Чорновола.
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