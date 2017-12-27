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Феномен багатодітної сім’ї - в центрі круглого столу у Львівській ОДА

Суспільство | 27-12-2017, 10:43Коментарів: 0 0 Переглядів: 143 143    
26 грудня, у Львівській ОДА відбувся круглий стіл «Феномен багатодітної сім’ї: соціальний,
культурний, освітній, психологічний аспекти». Захід об’єднав представників громадських та
благодійних організацій з різних областей України, науковців та представників влади.
«Перш за все хочу подякувати всім родинам, які виховують багато дітей, віддають їм свою любов та ласку,
дарують радощі дитинства. Адже саме на вас Україна як держава, покладає найбільші надії. Милує і тішить
око, коли за великим столом збирається уся родина, лунає дитячий сміх, але для того, щоб ця родина
зібралася, ви, дорогі батьки, докладаєте неймовірних зусиль. Увесь життєвий шлях до дорослого віку, ви
мудро і з любов’ю направляєте своїх дітей, підбадьорюєте і підтримуєте їх», - зазначила заступник голови-
керівник апарату Львівської облдержадміністрації Маріанна Вільшинська.
У межах заходу учасники порушили питання ролі і значення багатодітної родини в суспільстві і державі з
історичної перспективи, психологічний аспект сучасного феномену «багатодітність», сучасні виклики для сім’ї
у світлі вчення Католицької Церкви, проблемні питання сільських багатодітних родин на сучасному етапі
розвитку сільськогосподарських виробників. Також оглянули законодавчу базу, аналіз та пропозиції щодо
покращення становища багатодітної род
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