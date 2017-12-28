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«Прокуратура має розслідувати, а не робити гучні заяви», – адвокат Марченка

Суспільство | 28-12-2017, 09:43Коментарів: 0 0 Переглядів: 53 53    
Генеральна прокуратура оприлюднила ролик із, за її версією, матеріалами, які ніби доводять причетність посадових осіб Запорізької обласної ради (мається на увазі керівник запорізського осередку «Самопомочі» Владислав Марченко) до розкрадань коштів.

Нагадаємо, що під час судового засідання прокуратура не надала жодного факту причетності Владислава Марченка до розкрадання коштів та інших фактів обвинувачення

Адвокат Владислав Грищенко, який захищає Владислава Марченка, звертає увагу на те, що у першу чергу виникають сумніви щодо справжності оприлюднених матеріалів:

«По-перше. Ми вже були неодноразово свідками, як генеральна прокуратура замість того щоб розслідувати кримінальні впровадження займаєттся фейсбучними-розслідуваннями. Бачили вже плівки, які носили ознаки підробки.

По-друге, якщо це дійсно слова тих, кому прокуратура їх приписала, то оприлюднені розмови, у яких нібито бере участь Владислав Марченко, не містять жодного слова, яке підтверджувало чи хоча б стосувалося розкрадань. У переписці бізнесмена – Марка Марченка – із іншими особами обговорюють участь у тендерах. В чому тут злочин? Більше того, події, під час яких за версією прокуратури був скоїний злочин, відбувались ще на початку 2017 року. А представлені розмови за серпень, і вересень», – наголошує сторона захисту.

«Треба запропонувати генпрокуратурі повернутися до своїх професійних обов‘язків розслідувати, а не робити публічні гучні заяви.

Закликаємо Генпрокуратуру та прокуратуру харківської області діяти в рамках закону, перестати перекручувати факти і під голосними заголовками перестати підсовувати суспільству свої сумнівні висновки. Оскільки таким чином вони намагаються сформувати суспільну думку через перекручування фактів і це може стати складом певного злочину» – підкреслив адвокат.

«Об’єднання «Самопоміч», зважаючи на ці події, вкотре наголошує, що Генпрокуратура із процесуального органу перетворилась на каральну машину для противників олігархічного режиму – сьогодні прокурори лише застосовують новітній метод ізоляції, оббріхування і зневаги тих, хто незгоден, хто не йде на поступки.
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