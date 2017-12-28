ПРИКОРДОННИКИ ЗАТРИМАЛИ ПОЛЯКА, ЯКИЙ РОЗШУКУВАВСЯ ІНТЕРПОЛОМ Суспільство | 28-12-2017, 09:44 0 43 ПРИКОРДОННИКИ ЗАТРИМАЛИ ПОЛЯКА, ЯКИЙ

РОЗШУКУВАВСЯ ІНТЕРПОЛОМ

Державна прикордонна служба України реалізовує системні заходи щодо

надійної охорони державного кордону. Зокрема, для виявлення осіб та

транспортних засобів, що знаходяться в міжнародному розшуку в пунктах

пропуску використовується відповідна база даних Інтерполу.

Так, учора ввечері в пункті пропуску «Вилок» прикордонники

Мукачівського загону виявили 54-річного громадянина Польщі, який

знаходився у міжнародному розшуку. Під час перевірки документів

спрацювала відповідна база даних Інтерполу. В ході встановлення

обставин стало відомо, що за відмивання коштів, фінансове шахрайство та

організовану злочинну діяльність чоловік розшукується правоохоронцями

Республіки Польща. Зрозумівши, що його викрито, іноземець спробував

втекти від прикордонників чим вчинив ще одне правопорушення,

відповідальність за яке передбачене ч.1 статті 185-10 КУпАП. Після

складання протоколу про адмінправопорушення затриманого передали

представникам Нацполіції.

Прес - служба Мукачівського прикордонного загону