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«Перемогти» американського офіцера, і «осідлати» сержанта

Суспільство | 28-12-2017, 09:48Коментарів: 0 0 Переглядів: 75 75    
«Перемогти» американського офіцера, і «осідлати» сержанта
Змогли вихованці комунального закладу Львівської обласної ради «Краковецький
навчально-реабілітаційний центр І-ІІ ступенів з поглибленою професійною
підготовкою»
23 найкращих представника бригади Національної гвардії Сполучених
Штатів Америки, штату Ню Йорк відвідали комунальний заклад Львівської
обласної ради «Краковецький навчально-реабілітаційний центр І-ІІ ступенів з
поглибленою професійною підготовкою».
Напередодні Новорічних та Різдвяних свят американські воїни принесли
українським дітлахам щедрі подарунки – настільні та розвиваючі ігри, м’ячі,
фрізбі, безліч розмальовок, пластиліну та художнього пластику, зошити і інші
шкільні приладдя.
- Всі подарунки ми купили в українських магазинах, але ми намагались
підібрати ігри , які зрозумілі і нам, - розповіла офіцер штабу майор Енні
Краус. – Ми вперше в цьому навчальному закладі. Справа в тому, що нам
стало відомо про те, що тут вчяться діти з особливими потребами до
навчання. І цей навчальний заклад стоїть порівняно далеко від обласного
центру. Тому і вирішили завітати саме сюди. Ми не маємо можливості
провести ці світлі зимові свята в своїх родинах і зі своїми дітьми. Через
це, і вирішили хоч на кілька годин завітати сюди. Ми б дуже хотіли
принести українським дітлахам трішки свята, радості та гарного настрою.
До зустрічі гостей у навчальному закладі підготувались дуже добре. Ледь
тамуючи хвилювання, дітки виконали для заокеанських гостей кілька пісень
присвячених зимовим святам. І після цього радо запросили їх подивитись, як
вони живуть і вчяться. Потрібно наголосити, що з першої хвилини зустрічі
не було відчутно, що гості розмовляють лише англійською, а діти
українською. Щирі усмішки, та зрозуміла всім мова гри, моментально
знищила всі бар’єри. Американські солдати немов за волею Різдвяного
чарівництва перетворились з суворих вояків на дбайливих татусів та
старших сестер. В ігрових кімнатах почались жартівливі баталії з
різнокольорових кульок. В навчальних класах діти і військові почали разом
ліпити, малювати, майструвати різноманітні браслети та прикраси. Хто
сміливіший, то відразу попросився на руки до американських солдат, щоб
покататись сидячи на їх плечах. А на футбольному майданчику розпочався
майже справжній міжнаціональний «мундіаль».
- Для мене то велика честь бути тут і гратись з цими дітками, - розповіла
спеціаліст армії США Джасмін Іні . – В мене є троє молодших братів, і
якби я не була в Україні, то на ці свята гралась би з ними. Але так
склалось, що ми святкуємо разом з цими чудовими дітьми. Мені приємно,
що вони самі запропонували, а потім ми всі разом сплели браслети
дружби. Це дуже знаково і я буду берегти його все своє життя.
В одному з класів розгорнулась ціла художня майстерня, в якій розпочав
свою роботу колишній художник, а нині військовослужбовець сержант
Брайн Кеннеді. Свого часу він малював портрети відомих людей, а от зараз
вирішив зробити портрети учнів. Звичайно посидіти навіть 10 хвилин
спокійно для дітлахів це просто неможливо. Тому Брайн вдався до хитрощів
– сфотографував кожного на свій телефон і розпочав малювати. При цьому
всі бажаючі могли отримати від нього своєрідний експрес-майстер клас з
малювання.
- В нас навчається 46 дітей, - розповіла директор навчального закладу
Наталя Франків . – Серед них 26 це діти інваліди, та діти з особливими
освітніми потребами. Такі гості до нас завітали вперше. І для нас це
свято. Скажу, що на них чекали особливо хлопці, адже вони дуже хотіли
побачити справжніх американських вояків у справжній військовій формі.
Скажу, що їх мрії здійснились повністю. Крім того, я дуже вдячна
військовослужбовцям, за такий гарний підбір ігор. Адже переважна
більшість з них націлена на розвиток дрібної моторики пальців, та логіки.
Виходячи з особливостей нашого закладу, це дуже потрібні ігри, які
будуть не лише розважати, але й лікувати та розвивати наших вихованців.
Тепла і невимушена зустріч – гра затягнулась на багато довше ніж було
зазначено в офіційному протоколі. Але це й на краще, бо напередодні
великих свят кожен з нас потребує невеличкого світлого чуда. Най це буде
просто солодка цукерочка, чи власноруч зроблена дитячими ручками лялька.
Тарас Грень.
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