«Перемогти» американського офіцера, і «осідлати» сержанта Суспільство | 28-12-2017, 09:48 0 75 «Перемогти» американського офіцера, і «осідлати» сержанта

Змогли вихованці комунального закладу Львівської обласної ради «Краковецький

навчально-реабілітаційний центр І-ІІ ступенів з поглибленою професійною

підготовкою»

23 найкращих представника бригади Національної гвардії Сполучених

Штатів Америки, штату Ню Йорк відвідали комунальний заклад Львівської

обласної ради «Краковецький навчально-реабілітаційний центр І-ІІ ступенів з

поглибленою професійною підготовкою».

Напередодні Новорічних та Різдвяних свят американські воїни принесли

українським дітлахам щедрі подарунки – настільні та розвиваючі ігри, м’ячі,

фрізбі, безліч розмальовок, пластиліну та художнього пластику, зошити і інші

шкільні приладдя.

- Всі подарунки ми купили в українських магазинах, але ми намагались

підібрати ігри , які зрозумілі і нам, - розповіла офіцер штабу майор Енні

Краус. – Ми вперше в цьому навчальному закладі. Справа в тому, що нам

стало відомо про те, що тут вчяться діти з особливими потребами до

навчання. І цей навчальний заклад стоїть порівняно далеко від обласного

центру. Тому і вирішили завітати саме сюди. Ми не маємо можливості

провести ці світлі зимові свята в своїх родинах і зі своїми дітьми. Через

це, і вирішили хоч на кілька годин завітати сюди. Ми б дуже хотіли

принести українським дітлахам трішки свята, радості та гарного настрою.

До зустрічі гостей у навчальному закладі підготувались дуже добре. Ледь

тамуючи хвилювання, дітки виконали для заокеанських гостей кілька пісень

присвячених зимовим святам. І після цього радо запросили їх подивитись, як

вони живуть і вчяться. Потрібно наголосити, що з першої хвилини зустрічі

не було відчутно, що гості розмовляють лише англійською, а діти

українською. Щирі усмішки, та зрозуміла всім мова гри, моментально

знищила всі бар’єри. Американські солдати немов за волею Різдвяного

чарівництва перетворились з суворих вояків на дбайливих татусів та

старших сестер. В ігрових кімнатах почались жартівливі баталії з

різнокольорових кульок. В навчальних класах діти і військові почали разом

ліпити, малювати, майструвати різноманітні браслети та прикраси. Хто

сміливіший, то відразу попросився на руки до американських солдат, щоб

покататись сидячи на їх плечах. А на футбольному майданчику розпочався

майже справжній міжнаціональний «мундіаль».

- Для мене то велика честь бути тут і гратись з цими дітками, - розповіла

спеціаліст армії США Джасмін Іні . – В мене є троє молодших братів, і

якби я не була в Україні, то на ці свята гралась би з ними. Але так

склалось, що ми святкуємо разом з цими чудовими дітьми. Мені приємно,

що вони самі запропонували, а потім ми всі разом сплели браслети

дружби. Це дуже знаково і я буду берегти його все своє життя.

В одному з класів розгорнулась ціла художня майстерня, в якій розпочав

свою роботу колишній художник, а нині військовослужбовець сержант

Брайн Кеннеді. Свого часу він малював портрети відомих людей, а от зараз

вирішив зробити портрети учнів. Звичайно посидіти навіть 10 хвилин

спокійно для дітлахів це просто неможливо. Тому Брайн вдався до хитрощів

– сфотографував кожного на свій телефон і розпочав малювати. При цьому

всі бажаючі могли отримати від нього своєрідний експрес-майстер клас з

малювання.

- В нас навчається 46 дітей, - розповіла директор навчального закладу

Наталя Франків . – Серед них 26 це діти інваліди, та діти з особливими

освітніми потребами. Такі гості до нас завітали вперше. І для нас це

свято. Скажу, що на них чекали особливо хлопці, адже вони дуже хотіли

побачити справжніх американських вояків у справжній військовій формі.

Скажу, що їх мрії здійснились повністю. Крім того, я дуже вдячна

військовослужбовцям, за такий гарний підбір ігор. Адже переважна

більшість з них націлена на розвиток дрібної моторики пальців, та логіки.

Виходячи з особливостей нашого закладу, це дуже потрібні ігри, які

будуть не лише розважати, але й лікувати та розвивати наших вихованців.

Тепла і невимушена зустріч – гра затягнулась на багато довше ніж було

зазначено в офіційному протоколі. Але це й на краще, бо напередодні

великих свят кожен з нас потребує невеличкого світлого чуда. Най це буде

просто солодка цукерочка, чи власноруч зроблена дитячими ручками лялька.

Тарас Грень.