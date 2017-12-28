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Януковича планували затримати в аеропорту "Бельбек" у лютому-2014 - Мамчур

Суспільство | 28-12-2017, 09:52Коментарів: 0 0 Переглядів: 45 45    
Українські прикордонники готові були затримати екс-президента Віктора Януковича на військовому аеродромі "Бельбек" в Криму у лютому 2014 року.
Про це заявив у середу народний депутат, а в 2014 році командувач військової частини А-4515 у Бельбеку Юлій Мамчур під час допиту в якості свідка в Оболонському райсуді Києва, де розглядається справа екс-президента Віктора Януковича за обвинуваченням у державній зраді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми знаходились на той час на цілодобовому чергуванні і ніякої спроби цього вертольота (на якому тікав Янукович - ред.) приземлитися на аеродромі "Бельбек" не було. Але за інформацією прикордонників, які знаходились на території цивільного сектору аеропорту "Бельбек", він так і не з'явився. Інформація надходила від прикордонників постійно, щоб при нагоді затримати Януковича", - сказав Мамчур.

Як повідомляв Укрінформ, 29 червня Оболонський райсуд Києва ухвалив рішення про початок спеціального судового провадження щодо Януковича.

За даними Генпрокуратури, Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.
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