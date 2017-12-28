Росія знищує Ханський палац в окупованому Криму Суспільство | 28-12-2017, 09:54 0 49 Росія фактично знищує Ханський палац в окупованому Криму.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.



"За результатами моніторингу дотримання правового режиму тимчасово окупованої території, міністерством виявлено факти неналежного проведення реставраційних робіт на об'єктах Бахчисарайського державного історико-культурного заповідника "Ханський палац" в Криму", - йдеться у повідомленні.



За наявною у Міністерства інформацією, визначені Росією для проведення реставраційних робіт підрядники не мають необхідного досвіду та фактично проводять ремонтні роботи замість реставраційних, що ставить під загрозу збереження Ханського палацу.





Як заявляють у відомстві, в результаті проведення цих робіт протягом 2017 року було пошкоджено розпис XVIII століття Великої Ханської мечеті (Біюк Хан Джамі), а на фасаді будівлі з’явилися тріщини. Такі ж руйнування зазнав Фонтан сліз.



"Таким чином, можна зробити висновок, що Російська Федерація та створені нею органи окупаційної влади в Криму цинічно порушують Конвенцію про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту від 14.05.1954 року. Вчинки Російської Федерації щодо пам’ятника національного значення "Ханський палац" є беззаперечним доказом грубого порушення норм міжнародного права, що несе пряму загрозу збереження культурної спадщини України", - заявили у відомстві.





Зазначається, що Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України звернулося до відповідних органів щодо вжиття заходів реагування, спрямованих на встановлення та притягнення до відповідальності винних осіб.





Як повідомлялося, у жовтні в окупованому Криму "Держкомреєстр" затвердив право власності на 32 об'єкти нерухомості Ханського палацу в Бахчисараї. Таким чином, музей-заповідник перейшов у "республіканську власність".



Ханський палац - пам'ятка історії та культури загальносвітового значення, єдиний у світі зразок кримськотатарської палацової архітектури. Палац входить до складу Бахчисарайського історико-культурного заповідника, а також є кандидатом на внесення до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.