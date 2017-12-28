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ЄБРР прокредитував на 25 мільйонів євро будівництво біогазової установки в Україні

Суспільство | 28-12-2017, 10:00Коментарів: 0 0 Переглядів: 89 89    
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надав кредит 25 млн євро ПАТ «Миронівський хлібопродукт» на будівництво біогазової установки.
Про це йдеться в прес-релізі, що є в розпорядженні Укрінформу.

«ЄБРР надав старший кредит 25 млн ПАТ «Миронівський хлібопродукт» («МХП») - українському виробнику курятини, зернових і кормів, акції якого торгуються на Лондонській фондовій біржі. Кредит буде використаний для будівництва та введення в експлуатацію біогазової установки потужністю 10 МВт у місті Ладижині (Вінницька область). На цій біогазовій установці використовуватиметься курячий послід та інші сільськогосподарські відходи діяльності «МХП» з виробництва курятини і зернових», - йдеться в повідомленні.

Фінансуванням цього проекту ЄБРР допомагає компанії «МХП» у реалізації її довгострокової стратегії розвитку потужностей «зеленої» енергетики, досягнення енергетичної самодостатності, зменшення впливів на довкілля та підвищення ефективності управління відходами. Це буде вже друга біогазова установка в «МХП» та найбільший біогазовий об'єкт в Україні станом на цей час. Для цього проекту також виділений грант у сумі $358000 в рамках програми ЄБРР «Центр фінансування і передачі технологій у сфері адаптації до кліматичних змін та їх мінімізації (ФІНТЕК)». Цей грант сприятиме вдосконаленню технології виробництва біогазу та впровадженню системи енергетичного менеджменту. Очікується, що введення в експлуатацію цієї біогазової установки дозволить «МХП» зменшити викиди парникових газів на 90 тис. т еквівалента CO2 на рік.
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