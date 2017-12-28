Чого українці чекають від наступного року Суспільство | 28-12-2017, 10:01 0 90 За результатами дослідження, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, 76% опитуваних збираються святкувати Різдво 7 січня.

Про це йдеться у соціологічному дослідженні, проведеному з 15 по 19 грудня, текст якого є в розпорядженні Укрінформу.



При цьому, 15,5% респондентів святкують Різдво і 25 грудня, і 7 січня; 1,4% - святкують 25 грудня.



Разом з тим, 14,9% громадян відповіли, що взагалі не святкують Різдво; 2,2% - не змогли відповісти.



Також громадянам запропонували відповісти на питання, від кого б вони хотіли отримати на Новий Рік подарунок. 27,5% хотіли б отримати подарунки від Діда Мороза, 14,3% - Святого Миколая і лише 2% - від Санта Клауса. Також 22,5% відповіли, що для них немає значення від кого отримувати подарунки; 28,6% зазначили, що не хотіли б отримувати ні від кого з них; 5,1% - не змогли відповісти.



Окрім того, 58,4% сподіваються, що у наступному році для них буде більше кращого, ніж гіршого; 21,1% - впевнені, що наступний рік буде обов'язково кращим; 8,4% - передбачають, що гіршого буде більше; 2% - впевнені, що наступний рік буде обов'язково гіршим для них; 10,1% - не змогли відповісти.



Також 52,1% опитаних зазначили, що у році, що минає, вони були переважно щасливі; 6,5% - були дуже щасливі; 22,7% - переважно не щасливі; 8,6% відповіли, що вони були зовсім нещасливі.





Опитування проводилося в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донбасу. Всього опитано 2000 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.