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"Доступні ліки" поповнять ще 10 препаратами

Суспільство | 28-12-2017, 10:03Коментарів: 0 0 Переглядів: 78 78    
Перелік ліків від серцево-судинних захворювань та бронхіальної астми, які входять до урядової програми «Доступні ліки», розшириться щонайменше на 10 препаратів.
Про це на брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров'я Роман Ілик, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Зараз ми маємо для лікування серцево-судинних захворювань, діабету 2 типу та бронхіальної астми загалом 198 торгових назв за 21 діючою речовиною. В 2018 році вже долучаємо для лікування серцево-судинних захворювань і діабету 2 типу дві діючі речовини. Вони сьогодні були затверджені рішенням Кабінету міністрів. Це дає можливість нам після опублікування відповідної постанови до 31 грудня 2017 року отримати щонайменше ще 10 препаратів для лікування цих захворювань», - сказав Ілик.

Він поінформував, що аступного року буде впроваджено електронний рецепт, який дасть змогу вести електронну звітність і аптекам, і виробникам, і фармацевтичним дистриб'юторам.

Також, після впровадження електронного рецепту, пацієнти зможуть отримувати свої ліки в будь-якій аптеці, незалежно від місця реєстрації чи проживання.

Як відомо, урядова програма «Доступні ліки» розпочалась у квітні 2017 року. За 8 місяців її дії українці отримали 12 млн рецептів на ліки від серцево-судинних захворювань, діабету 2 типу та бронхіальної астми, які повністю або частково відшкодовувалися державою, на загальну суму 500 млн грн. Загалом до програми долучилися 6 744 аптечних заклади. На реалізацію програми у 2017 році було виділено 700 млн грн. На наступний рік на урядову програму «Доступні ліки» буде виділено мільярд гривень.
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