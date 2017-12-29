Які телефони купували українці в 2017 році Суспільство | 29-12-2017, 10:13 0 238 Які телефони купували українці в 2017 році

Однією з найгарячіших тем 2017 року в сфері телекомунікацій став вихід iPhone X, вартість якого

досягає майже 40 000 грн. Але купують в Україні смартфони з цінником близько 3 000 грн та

телефони по 500 грн.

Найбільш затребуваним смартфоном в Україні, за даними мережі магазинів MOYO.ua, став

Samsung Galaxy J3 2016 року випуску. J3 2017 року також було популярний серед покупців, але

більш приваблива ціна вивела торішній смартфон в лідери продажів. Друге місце також за

бюджетником Samsung Galaxy J5, і теж 2016 року випуску. В цілому топ найбільш продаваних

смартфонів 2017 року виглядає так:

1. Samsung Galaxy J3 (2016 J320H/DS)

2. Samsung Galaxy J5 (2016 J510H/DS)

3. Huawei Y6 (Pro Dual)

4. Huawei Y3 II

5. Samsung Galaxy J1 (2016 J120H)

6. Xiaomi Redmi 4X (3/32Gb)

7. Huawei Y5 II (CUN-U29)

8. Samsung Galaxy J7 (2016 J710F)

9. Lenovo Vibe P1 Pro (3/32 DS)

10. TP-Link Neffos X1 Lite (2/16GB)

Серед найбільш продаваних мобільних телефонів в мережі MOYO.ua лідерство утримують

«бабусефони» від Sigma, а також дешеві телефони від Nokia. Так, найбільш затребуваними

мобільниками стали Sigma Comfort 50 mini3 і Sigma Comfort 50 Slim. Замикають п'ятірку

найпопулярніших серед українців «кнопкових» телефонів моделі 105, 230 і 105 New від Nokia.

Топ-10 найбільш затребуваних мобільних телефонів:

1. Sigma Comfort 50 mini3

2. Sigma Comfort 50 Slim

3. Nokia 105

4. Nokia 230

5. Nokia 105 New

6. Sigma Comfort 50 Light

7. LG G360

8. Philips Xenium E103

9. Nokia 216

10. Sigma Comfort 50 Shell

Цікаво, що незважаючи на великий асортимент гаджетів, покупці віддавали перевагу

«перевіреним» бюджетникам. Так, на десятку найбільш затребуваних смартфонів довелося 36%

від усього обсягу продажів в категорії, а для «кнопкових» телефонів цей показник і зовсім склав

59%.

Довідка про компанію:

MOYO.ua — мультиформатна мережа магазинів, що об'єднує роздрібну мережу та інтернет-магазин. Історія

MOYO.ua почалася в 2009 році, коли був відкритий перший роздрібний магазин. На сьогоднішній день

мережа MOYO.ua налічує 60 магазинів і представлена в 31 місті України. Клієнти можуть купити товар в

роздрібних магазинах, а також оформити замовлення в інтернет-магазині moyo.ua.[right][/right]