Під вантажем кока-коли прикордонники виявили майже 7 тисяч пачок сигарет Суспільство | 29-12-2017, 10:14 0 63 Під вантажем кока-коли прикордонники виявили майже 7 тисяч пачок сигарет



Цієї ночі на Буковині прикордонники Чернівецького загону спільно з працівниками митниці виявили велику кількість прихованих сигарет, які незаконно намагався перемістити через кордон водій вантажного автомобіля «МАН».



Під час проходження прикордонно-митного оформлення в пункті пропуску «Порубне» у прикордонників виникли сумніви щодо товару, який перевозив водій, адже він неабияк хвилювався. Внаслідок чого було прийнято рішення про проведення більш ретельного огляду транспортного засобу.



В ході перевірки охоронцями кордону та митниками виявлено сховок з сигаретами різних марок. Майже 7000 пачок тютюнових виробів, без акцизних марок були приховані у спеціально виготовлених порожнинах підлоги напівпричепа.



За спробу незаконного переміщення товарів 42-річний буковинець позбувся напівпричепа 2007 року випуску, який був вилучений разом із сигаретами. Загальна сума вилученого склала майже 260 тисяч гривень.