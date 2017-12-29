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Під вантажем кока-коли прикордонники виявили майже 7 тисяч пачок сигарет

Суспільство | 29-12-2017, 10:14Коментарів: 0 0 Переглядів: 63 63    
Під вантажем кока-коли прикордонники виявили майже 7 тисяч пачок сигарет

Цієї ночі на Буковині прикордонники Чернівецького загону спільно з працівниками митниці виявили велику кількість прихованих сигарет, які незаконно намагався перемістити через кордон водій вантажного автомобіля «МАН».

Під час проходження прикордонно-митного оформлення в пункті пропуску «Порубне» у прикордонників виникли сумніви щодо товару, який перевозив водій, адже він неабияк хвилювався. Внаслідок чого було прийнято рішення про проведення більш ретельного огляду транспортного засобу.

В ході перевірки охоронцями кордону та митниками виявлено сховок з сигаретами різних марок. Майже 7000 пачок тютюнових виробів, без акцизних марок були приховані у спеціально виготовлених порожнинах підлоги напівпричепа.

За спробу незаконного переміщення товарів 42-річний буковинець позбувся напівпричепа 2007 року випуску, який був вилучений разом із сигаретами. Загальна сума вилученого склала майже 260 тисяч гривень.
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