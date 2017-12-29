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Погода в Україні різко зміниться – синоптик
|Суспільство | 29-12-2017, 10:26
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|Погода в Україні різко зміниться – синоптик
У п'ятницю, 29 грудня, атмосферний фронт принесе до України помірні дощі, можливо, навіть подекуди сильні.
Про це повідомляє метеоролог Наталка Діденко.
"Фронт почне рухатися із заходу, тому опади спочатку пройдуть у західних областях України, а протягом дня просунуться Вінниччиною, Одещиною, дійдуть надвечір до Житомирської та Київської областей. Значна частина півдня, схід України, Полтава, Черкаси, Кропивницький, Дніпро - побудуть у відносно сухій погоді, хіба що з туманами. Температура повітря бігатиме від тепла до холоду", - повідомила вона.
Як зазначається, на заході буде 0+4 градуси, тому й можливий місцями мокрий сніг; на сході +1+5 градусів; у центрі +5+11 градусів; на півдні +6+13 градусів; на півночі +4+9 градусів.
У Києві 29 грудня очікується сильний некомфортний вітер, вночі та вдень без істотних опадів, періодичні тумани, ввечері атмосферний фронт принесе дощі.
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