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В яких галузях українці отримують більші зарплати
|Суспільство | 29-12-2017, 10:29
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|Середня заробітна плата в Україні в листопаді становила 7479 грн, що в 2,3 раза більше законодавчо установленої мінімальної заробітної плати і на 38,3% перевищує аналогічний показник листопада 2016 року.
Про це свідчать дані Державної служби статистики, передає Урядовий портал.
Зокрема, в розрізі видів економічної діяльності, зарплати вище середньої в листопаді зафіксовані в промисловості (8169 грн), оптовій та роздрібній торгівлі (8082 грн), на транспорті (в середньому 8023 грн, в авіаційному транспорті – 30390 грн), сфері ІТ (13044 грн), фінансовій та страховій діяльності (13164 грн), в науці (10378 грн), в сфері оборони (10887 грн). Середні зарплати в освіті та медицині становлять 5859 грн та 5101 відповідно.
У промисловому розрізі найбільші зарплати в листопаді отримували працівники добувної галузі, фармацевтичної галузі, металурги та виробники комп’ютерної і оптичної продукції.
У регіональному рейтингу найбільші зарплати в листопаді отримували жителі Києва – в середньому 11643 грн.
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