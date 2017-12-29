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29 грудня: народний календар і астровісник

Суспільство | 29-12-2017, 10:30Коментарів: 0 0 Переглядів: 57 57    
Хто така цариця Феофанія, де побачити іній і чи настав час для імпульсивних дій.
Сьогодні Церква вшановує блаженну царицю Феофанію. Вона жила в ІХ столітті в Візантії та була першою дружиною візантійського імператора Лева ІV Мудрого, а ще – учасницею типового любовного трикутника. В цій історії стільки хитросплетінь, стільки драматичних емоцій і пристрастей, тужливого флеру – суцільна візантійщина! Молодесенькою дівчиною Феофанію обрали в дружини для свого сина Лева імператор Василій Македонянин і його дружина Євдокія. Але хлопцеві Феофанія не подобалася. У нього був бурхливий роман з дочкою начальника імператорських тілоохоронців Зоєю Заутца, яка мала велетенські амбіції стати царицею. Прикметно, що на боці Феофанії були свекор і свекруха, а також і весь константинопольський люд – зраджену царицю жаліли і підтримували. Феофанія довго мовчала, але одного разу поскаржилася на чоловіка свекрові – тоді Василій викликав до себе Лева, схопив за чуба, повалив на підлогу і добряче відгамселив його ногами. Втім, силою не будеш милою – промучившись декілька років у нещасливому шлюбі, цариця пішла в монастир, де й померла – ще молодою, але передчасно змарнілою. За декілька років її канонізували у статусі «блаженної» – у східній традиції це слово має дещо інший сенс, ніж у західній та означає передусім «благий», тобто «хороший» або «юродивий». А Лев був у шлюбі ще 3 рази. В останньому у нього народився Константин VІІ Багрянородний – майбутній візантійський імператор, один із найосвіченіших людей своєї епохи. Він, до речі, описав візит нашої княгині Ольги до Константинополя. Що ж: терпіння – одна зі складових святості.

Українці цього дня підмічали: якщо вночі буде іній – удень сніг не йтиме. Коли ж горобці ховаються в затишок (під дах) або залазять у купи хмизу – на сильний мороз і заметіль. Коли ж ні того, ні іншого – бути дощу.

З іменинами вітайте Аркадія, Феофанію, Софію та Миколу.

Сьогодні 11-ий і 12-ий місячні дні. Таланитиме всім, хто є послідовним та впевненим у власних діях, хто керується логікою і намагається в усьому дотримуватися правил. Грудень, який знаходиться під потужним впливом Сатурна, не сприятливий місяць для людей імпульсивних, надто емоційних. Свята на носі, але за будь-яких обставин маємо дотримуватися дисципліни, порядку і тримати себе в руках. Останні дні року несприятливі для купівлі автівки, нерухомості, відкриття бізнесу. Натомість таланитиме в сімейних стосунках, а також тим, хто шукає свою другу половинку. Або третю.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1930 році: -26,5; а найтеплішим у 1974 – +7,8.
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