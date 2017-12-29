Біометричний контроль на кордоні ускладнить роботу російських спецслужб – Грицак Суспільство | 29-12-2017, 10:37 0 71 Запровадження біометричного контролю на кордоні з РФ сприятиме зміцненню національної безпеки України та ускладнить роботу російських спецслужб.

Про це сказав в інтерв'ю на каналі ТРК Україна голова Служби безпеки України Василь Грицак, повідомляє Укрінформ.



"Я переконаний, що запровадження біометричних паспортів для перетину кордону з Російською Федерацією сприятиме зміцненню національної безпеки України. Він значно ускладнить роботу насамперед російських спецслужб", - сказав Грицак.





Він зауважив, відповідаючи на запитання, чи не постраждають від введення біометрики самі українці, що від запровадження біометричного контролю матиме додаткові труднощі дехто під час перетину кордону з Росією. "Але тим хто не порушують закон, боятися нічого".



