Спіймали на гарячому: Трамп розчарований, що Китай постачає нафту КНДР Суспільство | 29-12-2017, 10:39 0 73 Президент США Дональд Трамп заявив, що дуже розчарований поставками Китаєм нафти до Північної Кореї.

Про це він написав у Twitter.



"Спіймані на гарячому. Дуже розчарований, що Китай дозволяє нафті йти до Північної Кореї. Мирного рішення північнокорейської проблеми ніколи не буде, якщо таке буде відбуватися й надалі!" – написав Трамп.





Caught RED HANDED - very disappointed that China is allowing oil to go into North Korea. There will never be a friendly solution to the North Korea problem if this continues to happen!



18:24 - 28 дек. 2017 г.

Як повідомлялось раніше, одна з південнокорейських газет нещодавно звинуватила КНР у незаконному продажі нафти Північній Кореї, посилаючись на знімки американських супутників. На них начебто видно, як китайські кораблі зливають нафту у відкритому морі на північнокорейські танкери.



КНР зі свого боку спростувала інформацію про продаж нафти Північній Кореї в обхід санкцій ООН, яку нещодавно поширили південнокорейські ЗМІ.



Рада безпеки ООН 22 грудня одностайно схвалила запропоновані США нові санкції проти Північної Кореї у відповідь на запуск балістичної ракети минулого місяця, яка, за даними Пхеньяна, може досягти материкової частини США. Санкції обмежать для КНДР імпорт нафти, повернуть всіх її робітників з-за кордону протягом року і можуть суттєво обмежити судноплавство.