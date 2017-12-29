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Спіймали на гарячому: Трамп розчарований, що Китай постачає нафту КНДР
|Суспільство | 29-12-2017, 10:39
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|Президент США Дональд Трамп заявив, що дуже розчарований поставками Китаєм нафти до Північної Кореї.
Про це він написав у Twitter.
"Спіймані на гарячому. Дуже розчарований, що Китай дозволяє нафті йти до Північної Кореї. Мирного рішення північнокорейської проблеми ніколи не буде, якщо таке буде відбуватися й надалі!" – написав Трамп.
Donald J. Trump
✔
@realDonaldTrump
Caught RED HANDED - very disappointed that China is allowing oil to go into North Korea. There will never be a friendly solution to the North Korea problem if this continues to happen!
18:24 - 28 дек. 2017 г.
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Як повідомлялось раніше, одна з південнокорейських газет нещодавно звинуватила КНР у незаконному продажі нафти Північній Кореї, посилаючись на знімки американських супутників. На них начебто видно, як китайські кораблі зливають нафту у відкритому морі на північнокорейські танкери.
КНР зі свого боку спростувала інформацію про продаж нафти Північній Кореї в обхід санкцій ООН, яку нещодавно поширили південнокорейські ЗМІ.
Рада безпеки ООН 22 грудня одностайно схвалила запропоновані США нові санкції проти Північної Кореї у відповідь на запуск балістичної ракети минулого місяця, яка, за даними Пхеньяна, може досягти материкової частини США. Санкції обмежать для КНДР імпорт нафти, повернуть всіх її робітників з-за кордону протягом року і можуть суттєво обмежити судноплавство.
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