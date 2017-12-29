На Донбасі у заручниках залишається 108 осіб - Грицак Суспільство | 29-12-2017, 10:41 0 83 Глава Служби безпеки України Василь Грицак сподівається, що черговий обмін українських заручників відбудеться в найближчі терміни.

Про це він сказав в ефірі каналу ТРК Україна, повідомляє Укрінформ.



"Сподіваюсь, що обмін відбудеться в найближчі терміни. За даними СБУ у полоні знаходяться 108 осіб", сказав Грицак.



Він уточнив, що бойовики підтверджують 94 особи.



Крім того Грицак зауважив, що 402 особи вважаються зниклими безвісти. У цьому зв'язку він зауважив, що після реабілітації звільнених з полону, СБУ проведе з ними зустрічі на яких має намір щось дізнатись, зокрема, про можливе місцезнаходження тих хто вважається зниклим.



Нагадаємо, 27 грудня на лінії розмежування в Донецькій області було проведено масштабний обмін заручниками між Україною і бойовиками терористичних "ДНР" і "ЛНР". Всього на підконтрольну Києву територію передали 73 осіб, в ОРДЛО поїхали 233 прихильника бойовиків.