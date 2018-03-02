Прикордонники не дозволили українцям незаконно перетнути кордон двома автомобілями Суспільство | 12-02-2018, 12:20 0 206 Прикордонники не дозволили українцям незаконно перетнути кордон двома автомобілями









З підробленим свідоцтвом про реєстрацію на автомобіль та невідповідним номером кузова авто намагалися перетнути кордон двоє громадян України у минулі вихідні.



Незаконно покинути територію України українці планували через пункти пропуску «Порубне» та «Городище», що на Буковині та Рівненщині.



Підроблене свідоцтво про реєстрацію на автомобіль «БМВ» 2006 року випуску болгарської реєстрації виявили прикордонники Чернівецького загону на кордоні з Румунією.



До Нацполіції направлено повідомлення для внесення до ЄРДР відомостей про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 КК України (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).



А прикордонники Луцького загону в пункті пропуску «Городище» – виявили невідповідність номера кузова автомобіля «Опель» польської реєстрації з даними, зазначеними в реєстраційних документах. На порушника складено протокол про адміністративне правопорушення за ст.121-1 КУпАП (Експлуатація водіями транспортних засобів, ідентифікаційні номери складових частин яких не відповідають записам у реєстраційних документах).



Водіїв та автомобілі передано співробітникам Національної поліції для подальших правових рішень.





