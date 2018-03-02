Станом на зараз навчання призупинено у 8 школах Львова Суспільство | 12-02-2018, 12:22 0 199 Станом на зараз у восьми навчальних закладах міста призупинено навчання, у зв’язку з відсутністю понад 30% школярів у навчальному закладі. Про це інформує управління освіти ЛМР.





Як повідомили в управлінні освіти ЛМР:



У вівторок, 13 лютого, виходить на навчання СЗШ № 87.

У середу, 14 лютого, виходить на навчання школа східних мов та бойових мистецтв «Будокан» № 35.

У четвер, 15 лютого, виходять на навчання СЗШ «Лідер», Класична гімназія, школа № 1, СЗШ № 93, СЗШ № 52 та «Школа радості».

Нагадаємо, керівництво школи, де показник відсутності дітей сягає понад 30%, повинно звернутися в управління освіти Львівської міської ради з відповідним листом, після чого навчання може бути призупинено. Такі заходи вживають, аби розірвати ланцюг захворюваності.



