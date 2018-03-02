Доба в АТО: бойовики гатять з мінометів, гранатометів та БМП Суспільство | 12-02-2018, 12:33 0 196 За минулу добу бойовики 9 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.



"Загалом, минулої доби, по усій лінії зіткнення, противник провів 9 прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.



Як зазначається, на Луганському напрямку, ворог, вдень та за темної пори доби, вів вогонь з озброєння БМП, гранатометів різних видів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї неподалік Зайцевого.



На Донецькому напрямку, противник зосередив свою вогневу активність на приморській ділянці нашої оборони. Зокрема, міномети калібру 120 та 82-мм ворог застосував поблизу Талаківки. При цьому загарбники супроводжували обстріли вогнем із озброєння БМП. Поблизу Водяного і Широкиного зафіксовано ворожий вогонь з мінометів різних калібрів. Крім того, з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї незаконні збройні формування порушували перемир’я у передмісті Авдіївки.



У штабі повідомили, що унаслідок ворожого вогню жоден військовослужбовець сил АТО не постраждав.