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Катастрофа Ан-148: МНС РФ припинило рятувальну операцію, всі пасажири загинули
|Суспільство | 12-02-2018, 12:36
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|Всі члени екіпажу і пасажири, які знаходилися на борту літака Ан-148, що розбився в Підмосков'ї, загинули.
Про це пише Інтерфакс з посиланням на главу МНС Росії Володимира Пучкова.
«Рятувальні роботи завершені. Ми констатуємо, що 71 особа, яка перебувала на борту, загинула. Щирі співчуття рідним і близьким», - сказав він.
Рятувальна операція на місці катастрофи перейшла в стадію пошукової.
За оцінкою міністра РФ, її основну частину можна завершити протягом семи діб. Багато часу потрібно через велике розкидування уламків, важкий сніг і рельєф місцевості.
Раніше повідомлялося, що серед пасажирів Ан-148 виявилися громадяни Азербайджану та Швейцарії.
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