Катастрофа Ан-148: МНС РФ припинило рятувальну операцію, всі пасажири загинули Суспільство | 12-02-2018, 12:36 0 203 Всі члени екіпажу і пасажири, які знаходилися на борту літака Ан-148, що розбився в Підмосков'ї, загинули.

Про це пише Інтерфакс з посиланням на главу МНС Росії Володимира Пучкова.



«Рятувальні роботи завершені. Ми констатуємо, що 71 особа, яка перебувала на борту, загинула. Щирі співчуття рідним і близьким», - сказав він.



Рятувальна операція на місці катастрофи перейшла в стадію пошукової.



За оцінкою міністра РФ, її основну частину можна завершити протягом семи діб. Багато часу потрібно через велике розкидування уламків, важкий сніг і рельєф місцевості.



Раніше повідомлялося, що серед пасажирів Ан-148 виявилися громадяни Азербайджану та Швейцарії.



