Іран показав нову балістичну ракету Суспільство | 12-02-2018, 12:37 0 202 Іран представив нову балістичну ракету Qadr.

Про це повідомляє Fars.



Як зазначається, рідкопаливна ракета представлена в ході заходів на честь 39-ій річниці ісламської революції в Тегерані. Її дальність польоту становить 2 тис. км.





Також була представлена нова модифікація ракети ближньої дальності «Фаджр-5» і протитанкова керована ракета «Туфан 2-М». Крім того, була продемонстрована модель іранської підводного човна класу «Фатех», яка зараз проходить останній етап випробувань перед прийомом на озброєння.