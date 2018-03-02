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Іран показав нову балістичну ракету
|Суспільство | 12-02-2018, 12:37
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|Іран представив нову балістичну ракету Qadr.
Про це повідомляє Fars.
Як зазначається, рідкопаливна ракета представлена в ході заходів на честь 39-ій річниці ісламської революції в Тегерані. Її дальність польоту становить 2 тис. км.
Також була представлена нова модифікація ракети ближньої дальності «Фаджр-5» і протитанкова керована ракета «Туфан 2-М». Крім того, була продемонстрована модель іранської підводного човна класу «Фатех», яка зараз проходить останній етап випробувань перед прийомом на озброєння.
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