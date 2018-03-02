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Стоунхендж на Тернопільщині
|Суспільство | 12-02-2018, 12:39
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|На околиці села Монастирок Борщівського району є місцина, що віками ховає в собі загадки і таємниці
Дорога завжди хвилює… А надто, коли веде тебе у місця, де ще залишилися яскраві дитячі спогади від перших відвідин цих околиць, спомини, що згодом, через багато років щораз підсилюються після кожної мандрівки сюди, у каньйон річки Серет, притоки Дністра, де височать кам’яні брили, підперті кам’яними стовпами.
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