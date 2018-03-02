Стоунхендж на Тернопільщині Суспільство | 12-02-2018, 12:39 0 327 На околиці села Монастирок Борщівського району є місцина, що віками ховає в собі загадки і таємниці

Дорога завжди хвилює… А надто, коли веде тебе у місця, де ще залишилися яскраві дитячі спогади від перших відвідин цих околиць, спомини, що згодом, через багато років щораз підсилюються після кожної мандрівки сюди, у каньйон річки Серет, притоки Дністра, де височать кам’яні брили, підперті кам’яними стовпами.