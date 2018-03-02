Китайські вчені показали свого чотириногого робота Суспільство | 12-02-2018, 12:46 0 231 Група робототехніків з Чжецзянського університету (Китай) днями оголосила про створення чотириногого робота, якого назвали "Цзюеін".

Робот завдовжки 1 м, висотою 60 см і вагою 70 кг може піднімати до 20 кг вантажу, рухатися зі швидкістю 6 км/год і безперервно працювати протягом 2 годин, пише Сіньхуа.





Наразі "Цзюеін" може бігати, стрибати, забиратися по сходах, йти по щебеню, самостійно ставати на навпочіпки і знову підніматися. У разі падіння він здатний без сторонньої допомоги встати на ноги.





Передбачається, що робот буде застосовуватися для запобігання загроз безпеки, в слідчих діях і рятувальних операціях.