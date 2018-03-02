Роботи та літаючі машини – в Дубаї відкриють "Музей майбутнього" Суспільство | 12-02-2018, 12:47 0 243 У Дубаї в 2019 році з'явиться "Музей майбутнього".

В рамках Світового урядового саміту автори ідеї та її розробники представили павільйон, де показали основні наробки та проекти, передає кореспондент Укрінформу.



"Музей майбутнього – це унікальний інкубатор футуристичних інновацій та дизайну, і ми сповнені рішучості зробити вагомий внесок у світовий розвиток», - наголосив прем’єр-мінітстр, віце-президент Обєднаних Арабських Еміратів та правитель міста Дубай Шейх Мухаммед бін Рашид, відкриваючи експозицію.



"Музей майбутнього" запропонує відвідувачам інтерактивний досвід використання штучного інтелекту у всіх сферах людського життя – від повсякденних клопотів до турботи про здоров’я та вирішення складних проблем. До уваги ж учасників саміту представили відео, де показали, яким буде музей.