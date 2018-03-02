12 лютого: народний календар і астровісник Суспільство | 12-02-2018, 12:48 0 242 Сьогодні початок Масляної; співаємо осанну вареникам з сиром і біжимо за мештами.

Сьогодні розпочинається Масляна, або Сиропусний тиждень – останній тиждень перед Великим постом. Назва «Масляна» пов’язана з тим, що в тиждень перед Великим постом з раціону харчування виключалися м’ясні продукти, натомість молочні – молоко, масло, сметану, а також і яйця, ще можна було вживати. Відомо, що Масляну святкували в Україні ще в дохристиянські часи, й вона була присвячена шануванню Сонця. З приходом християнства всі язичницькі звичаї поступово викорінювалися, однак традиція святкувати Масляну залишилася. Останній тиждень м’ясниць мав кілька назв – Масляна, Сиропусний тиждень, Пущення, Загальниця, Ніжкові заговини, Колодій тощо. Основною обрядовою стравою Масляної (Масниці, Масляниці) були вареники з сиром, які вживалися з маслом чи сметаною. Виготовляли також гречані млинці, заправлені смальцем. Загалом Масляна вважалася жіночим святом, хоч участь у ньому могли брати й чоловіки. У цей час широко практикувалися й погостини. Жінки, зібравшись у гурти, відзначали у понеділок «початок Масної».



Крім того, цього дня Церква вшановує пам’ять вселенських учителів і святителів церкви Василія Великого, Григорія Богослова та Іоанна Златоуста, яких у народі називали просто – Трьох Святих. У цей день не можна було прясти, щоб протягом року не було наривів. А ще вважалося, що від сьогодні в лісах між звіриною починається «весільний» сезон: звірі паруються, самці б’ються між собою, починається звіриний рід.



Іменинники сьогодні Василь, Григорій, Іван.



Нині 27-ий місячний день. Місяць у Козерогу може створювати кризові ситуації, але й допомагатиме знаходити шляхи виходу з них. Ідеальним, але майже неможливим рішенням буде компроміс. Негативні емоції, несподіваний розвиток подій можуть спровокувати стрес. Будьте готові до бунту проти тиску, надмірної опіки, залежності. Ймовірні серйозні кадрові перестановки. Втім, пам’ятаймо, що Венера перебуває нині в знаку Риб, отже, в цей період можна сміливо робити ремонт у ванній кімнаті або на кухні – там де є вода. Також цілющими будуть усі водні процедури. Хто має проблеми з ногами (ступні, пальці) – може звертатися до фахівця, лікування буде успішним. А ще в цей період добре купувати взуття.



Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1929 році: -27,4 а найтеплішим у 1995 – +10,1.