Трьох кримінальних злочинців викрили прикордонники у пунктах пропуску Суспільство | 13-02-2018, 10:55 0 158 Трьох кримінальних злочинців викрили прикордонники у пунктах пропуску









Співробітники Держприкордонслужби виявили трьох українців, яких розшукували правоохоронні органи за порушення Кримінального Кодексу України.



Сьогодні в міжнародному аеропорту «Бориспіль» під час оформлення пасажирів рейсу «Єреван-Київ» прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» викрили кримінального злочинця. Українець 1986 року народження перебував у розшуку за навмисне вбивство, стаття 115 КК України.



Подібний випадок зафіксовано минулої доби в аеропорту «Львів». У ході здійснення заходів контролю пасажирів рейсу «Варшава-Львів» прикордонники Львівського загону затримали громадянина України, який також перебував у розшуку. Чоловіка розшукували правоохоронні органи за порушення ч.2 ст.309 КК України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).



А в пункті пропуску «Сокиряни», що на кордоні з Молдовою, правоохоронці Чернівецького загону викрили нашого співвітчизника, який числився у базі даних розшукуваних осіб за ч. 1 статті 121 КК України «Умисне тяжке ушкодження» та намагався покинути територію України.



Наразі трьох кримінальних злочинців передано компетентним органам.





