Доба в АТО: бойовики гатили з мінометів під Кримським і Водяним Суспільство | 13-02-2018, 10:59 0 95 Минулої доби російсько-окупаційні війська продовжили вдаватися до обстрілів позицій українських захисників.

Про це повідомляє у Фейсбуці прес-центр штабу АТО.



"На Луганському напрямку найбільша вогнева напруга спостерігалася у районі населеного пункту Кримське. Поблизу цього прифронтового села ворог декілька разів упродовж доби вів вогонь по наших опорних пунктах зі 120-ти та 82-мм мінометів, гранатометів і стрілецької зброї. Неподалік Попасної противник застосував міномети калібру 82-мм", - йдеться у повідомленні.



Із гранатометів різних видів окупанти обстрілювали українські оборонні укріплення біля Катеринівки, Світлодарська, Новолуганського і Зайцевого, а поряд з Новгородським було здійснено кілька пострілів із великокаліберних кулеметів.



На Донецькому напрямку у вечірній час противник застосував 120-мм міномети і великокаліберні кулемети на підступах до Водяного, що на Приазов’ї, а по українських позиціях неподалік Опитного бойовики стріляли із автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї включно із великокаліберними кулеметами.





Загалом минулої доби по усій лінії зіткнення противник провів 11 прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України. Унаслідок ворожого вогню загинув один український воїн, ще двоє українських оборонців були поранені.