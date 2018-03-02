У Пхьончхані зареєстрували перший позитивний тест на допінг Суспільство | 13-02-2018, 11:02 0 236 Перший позитивний тест на допінг під час Зимової Олімпіади в Південній Кореї неочікувано зареєстровано у японського спортсмена, що стало першим таким випадком в історії японського спорту на зимових іграх.

Про це в ніч на вівторок повідомило американське видання USA Today.



"Зранку вівторка було повідомлено про перший на Зимових Олімпійських іграх позитивний тест на допінг у японського ковзаняра на короткому треку Кейя Сайто, якого визнано порушником",- зазначається в повідомленні.



Назва допінг-препарату поки не називається, однак зауважується, що Сайто буде виключений зі змагань.





Японський олімпійським комітет планує офіційно оголосили про застосування допінгу під час прес-конференції пізніше у вівторок. Це стане серйозним ударом для Японії, яка давно пишається своєю політикою "чистого" спорту й прийматиме Літні Олімпійські ігри 2020 року в Токіо.



Позитивний тест на допінг, встановлений у 21-річного Сайто, став першим в історії японської збірної на зимових Олімпійських іграх. Кей Сайто перебуває у резерві команди Японії на 5000-метровій льодовій дистанції.





Він також має сестру, Хітомі Сайто, яка виступає в команді ковзанярів на Зимових іграх в Південній Кореї.