Саакашвілі шукатиме законний спосіб повернутися в Україну Суспільство | 13-02-2018, 11:07 0 214 Лідер "Руху нових сил" Міхеїл Саакашвілі, якого 12 лютого видворили до Польщі, має намір знайти законний спосіб повернутися в Україну.

Про це політик розповів в ефірі телеканалу ZIK.



"Звичайно, я буду повертатися в Україну, і я знайду, як це зробити", – сказав Саакашвілі.



Він додав, що разом з командою знайде шлях повернутися до Києва абсолютно легально.





Як повідомлялося, раніше польські прикордонники поінформували, що Саакашвілі прийнятий на території Польщі.



12 лютого соратники Саакашвілі заявили про його затримання невідомими в центрі Києва. У СБУ, Генпрокуратурі і поліції Радіо Свобода повідомили, що Саакашвілі не затримували.



Згодом Державна прикордонна служба заявила, що Саакашвілі повернули до країни, звідки він «прибув, порушуючи українське законодавство».



У липні 2017 року Саакашвілі указом Президента України втратив українське громадянство. Чинність його закордонного паспорта громадянина України після втрати громадянства скасована.





10 вересня 2017 року він потрапив на територію України, не пройшовши прикордонного контролю. У вересні суд визнав Саакашвілі винним у незаконному перетині кордону України. Крім того, суд відмовив йому у позовних вимогах до державної міграційної служби у визнанні його біженцем.



Проти Саакашвілі порушена низка кримінальних справ у його рідній Грузії, яка вже тривалий час домагається від України його видачі.