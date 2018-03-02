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| Газета №35 (55) / 2014
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Мовний іспит: У Польщі набули чинності зміни до закону про іноземців
|Суспільство | 13-02-2018, 11:08
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|У Польщі з 12 лютого набули чинності зміни до закону про іноземців.
Їх прийнято у відповідності до директиви ЄС від травня 2014 року, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
У відповідності до змін, карту тимчасового перебування в Польщі відтепер зможуть отримувати громадяни країн з-за меж ЄС у процесі службового переміщення до РП працівників в межах одного підприємства. Закон передбачає, що у рамках такого переміщення можна подавати документи на отримання карти перебування в РП на період до трьох років для працівника керівної ланки і до року — для стажиста.
Законом передбачається також скасування вимоги щодо необхідності мати стабільне джерело доходу для іноземця і членів його родини при видачі документів на тимчасове перебування в Польщі, якщо ця особа є випускником польського вишу і шукає роботу в РП.
Зміни спрощують процес поселення в Польщі іноземців, які мають польське походження чи карту поляка.
Закон передбачає також створення сприятливого режиму для надання дозволу на тимчасове проживання для іноземців, професії яких є потрібними для польської економіки. Перелік цих професій визначатиметься окремими розпорядженнями міністра праці.
Іноземці, які хочуть отримати карту постійного проживання в Польщі, відтепер змушені будуть здати екзамен на володіння польською мовою на рівні B1 (середньої складності). Від цього екзамену звільнятимуться діти іноземців віком до 16-ти років, які народилися на території Польщі.
Згідно з оцінками Управління з питань іноземців Польщі, зміни можуть стосуватися близько 200 тисяч осіб.
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