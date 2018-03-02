Мовний іспит: У Польщі набули чинності зміни до закону про іноземців Суспільство | 13-02-2018, 11:08 0 261 У Польщі з 12 лютого набули чинності зміни до закону про іноземців.

Їх прийнято у відповідності до директиви ЄС від травня 2014 року, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.



У відповідності до змін, карту тимчасового перебування в Польщі відтепер зможуть отримувати громадяни країн з-за меж ЄС у процесі службового переміщення до РП працівників в межах одного підприємства. Закон передбачає, що у рамках такого переміщення можна подавати документи на отримання карти перебування в РП на період до трьох років для працівника керівної ланки і до року — для стажиста.



Законом передбачається також скасування вимоги щодо необхідності мати стабільне джерело доходу для іноземця і членів його родини при видачі документів на тимчасове перебування в Польщі, якщо ця особа є випускником польського вишу і шукає роботу в РП.



Зміни спрощують процес поселення в Польщі іноземців, які мають польське походження чи карту поляка.



Закон передбачає також створення сприятливого режиму для надання дозволу на тимчасове проживання для іноземців, професії яких є потрібними для польської економіки. Перелік цих професій визначатиметься окремими розпорядженнями міністра праці.





Іноземці, які хочуть отримати карту постійного проживання в Польщі, відтепер змушені будуть здати екзамен на володіння польською мовою на рівні B1 (середньої складності). Від цього екзамену звільнятимуться діти іноземців віком до 16-ти років, які народилися на території Польщі.



Згідно з оцінками Управління з питань іноземців Польщі, зміни можуть стосуватися близько 200 тисяч осіб.