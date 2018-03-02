АТО: бойовики понад п'ять годин обстрілювали позиції ЗСУ під Троїцьким Суспільство | 14-02-2018, 12:50 0 96 Минулої доби, по усій лінії зіткнення, бойовики провели 14 прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.



"На Луганському напрямку епіцентром вогневої напруги стала Світлодарська дуга. Тут ворог застосував артилерійські установки калібру 122-мм по наших позиціях неподалік Троїцького. Також, поблизу цього прифронтового населеного пункту, противник неодноразово вів вогонь зі 120-мм та 82-мм мінометів, зенітних установок, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Обстріли біля цього населеного пункту тривали понад п’ять годин - окупантами було випущено близько 150 снарядів і мін", - йдеться у повідомленні.



Ворожа активність спостерігалася і на підступах до Луганського, де російсько-окупаційні підрозділи випустили понад 60 мін калібру 120-мм і 82-мм. При цьому бойовики супроводжували ці обстріли із гранатометів різних видів та великокаліберних кулеметів.



Як інформує штаб, біля Новозванівки і Попасної сили агресора вели вогонь з 82-мм мінометів. Крім того, з стрілецької зброї та гранатометів незаконні збройні формування стріляли поблизу Майорська, Зайцевого і Станиці Луганської.



"Унаслідок ворожого вогню ніхто із українських воїнів не постраждав", - пише прес-центр штабу АТО.