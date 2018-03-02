Спостерігачі ОБСЄ за добу нарахували більше 200 вибухів у зоні АТО Суспільство | 14-02-2018, 13:19 0 258 Спостережна місія ОБСЄ на Донбасі за період з 19:30 11 лютого по 19:30 12 лютого зафіксувала 216 вибухів.

Про це йдеться у звіті спостерігачів від 13 лютого.



"У Донецькій області Місія констатувала аналогічний рівень порушень режиму припинення вогню, що і за попередній звітний період, зафіксувавши водночас більше вибухів (приблизно 210 проти близько 170).... У Луганській області СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, зафіксувавши, серед іншого, 6 вибухів проти 2 відповідно", - наголосили в ОБСЄ.



Читайте також: Миротворців на Донбасі має очолити Фінляндія або Швеція - Немиря

Також зазначається, що 7 лютого у непідконтрольних урядові районах безпілотний літальний міні-апарат СММ виявив 8 БМП-1, 2 бронетранспортери (МТ-ЛБ), 1 зенітну установку (ЗУ-23, 23 мм), встановлену на вантажівку, а також нові траншеї біля н.п. Лобачеве.





"11 лютого міні-БПЛА СММ зафіксував 3 бойові машини (дві БМП-2 й одну БМП-1), а також 2 встановлені на вантажівки зенітні установки (ЗУ-23) неподалік від н. п. Обозне. 12 лютого у підконтрольних урядові районах Місія зафіксувала 1 броньовану розвідувально-дозорну машину (БРДМ-2) у Маріуполі, а також 2 бронетранспортери (один БТР-60 і один типу БТР) неподалік від н. п. Волноваха", - зазначили спостерігачі.



Також увечері 11 та вночі 12 лютого, перебуваючи в н. п. Світлодарськ (підконтрольний урядові, 57 км на північний схід від Донецька), спостерігачі чули 43 вибухи (9 оцінені як постріли з міномета і 34 невизначеного походження), приблизно 115 черг із великокаліберного кулемета, 10 пострілів із 30-мм гармати бойової машини піхоти (БМП-2) та 6 пострілів з автоматичного гранатомета — усе за 5–10 км у секторі від сходу до південно-південного сходу.



"Наступного дня з цієї ж позиції команда Місії чула 29 вибухів (6 оцінені як постріли з міномета і 23 невизначеного походження), 11 черг із великокаліберного кулемета та 6 пострілів з автоматичного гранатомета — усе за 5–8 км у секторі від сходу до півдня", - констатували в ОБСЄ.