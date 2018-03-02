Турчинов сказав, за якої умови Донбас повернуть за кілька тижнів Суспільство | 14-02-2018, 13:21 0 275 На відновлення контролю над окупованими територіями Донбасу української армії знадобиться кілька тижнів, але за умови, що Росія не буде втручатися.

Про це сказав секретар РНБО Олександр Турчинов в інтерв'ю "Громадському".



"На це піде кілька тижнів (на повернення Донбасу, - ред.). Проблема планування військової операції на сході в тому, що ти не розумієш, скільки військ тобі протидіятиме, скільки РФ залучить дивізій, корпусів, полків або армій. У цьому, безумовно, проблема планування військової операції, коли не знаєш реальний потенціал ворога", - пояснив Турчинов.



За словами секретаря РНБО, на Донбасі воюють також і місцеві жителі, але вони підпорядковуються російському військовому керівництву... використовують російську зброю, мають централізоване матеріально-технічне забезпечення російського Генштабу. "Це військові підрозділи Росії, з якими ми ведемо війну, незважаючи на те, що там дуже багато зрадників, українців", але самі вони протрималися б недовго..



Набагато більшу проблему являє собою "другий ешелон".



"Фактично вони використовують так званий "1-й" і "2-й" корпуси, які підпорядковуються 8-ї армії Південного військового округу РФ як перший ешелон. А другий ешелон розміщений вздовж кордону з нашою країною. Це потужні відновлені підрозділи, і зокрема авіаційні. До того ж, прокладена додаткова залізнична колія, яка дозволяє з центральної Росії дуже швидко перекидати війська до нашого кордону.



Такий військовий потенціал, сконцентрований уздовж кордону, не потрібен для мирних заходів. Він может використовуватися только для наступальних заходів... Тому ми повинні розуміти, що за рішенням кремлівського керівництва, військова агресія может вийти на новий небезпечний рівень будь-якої миті", - розповів Турчинов.



Раніше агентство повідомляло, що прийнятий ВР закон про деокупації Донбасу не виключає звільнення окупованих територій силовим шляхом.