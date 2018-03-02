Чому лев танцює з драконом лише раз на рік Суспільство | 14-02-2018, 13:26 0 322 Святкування китайського нового року триває 15 днів, кожен з яких має своє значення

Звична нам традиція святково відзначати початок нового календарного року 31 грудня в Піднебесній існує всього 70 років, тоді як китайський новий рік святкується протягом багатьох століть. Свято весни або Чуньзце – найважливіше свято для кожного китайця.



За легендою, кожен новий рік китайці ховаються від чудовиська по імені Нянь (у перекладі з китайської – «рік»), яке приходить у перший день нового року аби пожерти скотину, зерно та харчові запаси, а іноді навіть сільських жителів та дітей. Аби задовольнити монстра люди складають їжу біля своїх осель – чим більше харчів, тим більш задоволеним буде Нянь і омине будинок.



Єдине, чого боїться Нянь – червоного кольору. Це стало відомо після того, як чудовисько нібито злякалось дитини, вдягнутої у червоний одяг. З тих пір під час відзначення Нового року прийнято розвішувати червоні ліхтарі та свитки на вікнах і дверях домівок.



Аби ще більше настрашити чудовисько, китайці запускають феєрверки і лякають Няня петардами.



Фото: Xinhua/Zhan Xincheng

Фото: Xinhua/Zhan Xincheng

ТРАДИЦІЙНИЙ КИТАЙСЬКИЙ НОВИЙ РІК



Чуньзце в народі називають «місячним новим роком», оскільки дата, з якої починається новий рік, визначається за місячно-сонячним китайським календарем. Новий китайський рік собаки настане вже невдовзі – 15 лютого 2018 року. В перший день нового року в Китаї розпочинається фестиваль, який триває 15 днів.



Перший день свята прийнято проводити в сімейному колі за великою родинною вечерею. На стіл подаються святкові страви: китайська ковбаса, цзяоцзи (традиційні пельмені), тофу, страви з риби та свинини. Також цього дня голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін традиційно вітає китайців з Новим роком.



Фабрики та заводи, великі компанії починають працювати лише з третього дня святкувань, а малі – ще пізніше. З другого по четвертий день новорічного фестивалю всі ходять у гості одне до одного й провідують своїх друзів, родичів близьких та далеких.



Упродовж наступних днів святкування нового року прийнято молотися за процвітання бізнесу та збільшення доходів, а також готуватися до заключного п'ятнадцятого дня – свята ліхтарів.





ТАНЕЦЬ ЛЕВА ТА ДРАКОНА У СВІТЛІ ЧЕРВОНИХ ЛІХТАРІВ



У цей день прийнято запалювати традиційні червоні ліхтарі, вивішувати їх на вулиці. Під час Свята ліхтарів або Деньцзе в містах відбуваються святкові процесії та багатолюдні гуляння. Червоні ліхтарі запалюють у кожній оселі та в кожній будівлі – вони мають принести удачу в новому році. Традиційно в цей день китайці збираються за родинним столом та куштують святкові страви: пряники з рисового борошна та солодкі галушки. Також цього дня готують Юаньшиао – кульки з рисового тіста з начинкою. Залежно від провінції, начинка буває різна: цукор, пелюстки троянд, кунжут, бобова паста, мармелад та ін.



Під час Свята ліхтарів у Китаї проводять костюмовану ходу на ходулях, її учасники перевдягаються у різноманітних персонажів, а також виконують складні трюки. Також у цей день танцюють танок Лева, який приносить удачу й щастя.



Традиційно цього дня групи молодих людей водять «дракона» та «лева» по місцевих магазинчиках, сусідських будинках і «зривають» там гроші. Тобто двоє хлопців з групи перевдягаються левом: один – голова, а інший – тулуб та ще двоє вдягаються драконом. «Дракон» має зірвати гроші, які заздалегідь підвішені високо разом із мандаринами, а «лев» має виконати танець під гучний бій барабанів, за який він буде винагороджений грошима.





СУЧАСНІ ТРАДИЦІЇ КИТАЙСЬКОГО НОВОГО РОКУ



КНР – це країна, яка досягла високого рівня розвитку впродовж останніх років. Проте одночасно з цим місцеве населення дотримується віковічних традицій. Так, напередодні Нового року китайські вокзали, аеропорти та автостанції переповнюються людьми, які їдуть зустрічати свято з великих міст до своїх родичів. Міста пустіють – всі святкування переносяться на периферію. Потік громадян такий великий, що на вокзалах будують додаткові пункти пропуску і збільшують кількість чергових поліцейських. Також на період свят у країні стрімко зростає внутрішній туристичний потік. У середньому впродовж двох тижнів Чуньзце в Китаї подорожують майже 500 млн осіб.



Багато людей із міст їдуть ще й через заборони, які діють у мегаполісах у період свят. У великих містах Китаю заборонено запускати феєрверки, петарди і т.д. у зв'язку з високим рівнем забруднення повітря. Також вже кілька років у найбільших містах країни діє заборона на масові гуляння. Тож майже все святкування китайського нового року відбувається за межами великих міст.



Зустрічають новий рік обов'язково в сімейному колі, а от під час новорічного фестивалю прийнято ходити в гості й обдаровуватися мандаринами. Спочатку гості дарують господареві по два (обов'язкова кількість) мандарини, пізніше, прощаючись із гостями, господар також дарує їм по два мандарини. Цей фрукт у Китаї – символ достатку та добробуту.



В КНР існує ще одна цікава традиція, пов'язана з побажанням благополуччя і достатку – дарувати гроші в спеціальних червоних конвертах «хун пао». В основному такі конверти дарують дітям та молодим людям. Досить часто «хун пао» дарують не лише родичі, а й друзі чи знайомі. Купюри мають бути новими, і тому напередодні Нового року в банках спеціально проводять обмін старих банкнот на нові. «Хун пао» завжди має бути червоного кольору, адже він символізує успіх та щастя.



Традиції святкування Чуньзце не однакові: зокрема, у південних та північних провінціях проводять різні обряди, що пов'язано здебільшого зі звичаями та культурними особливостями мешканців безпосередньо тих регіонів. Проте для кожного жителя Китаю Новий рік – це свято удачі, благополуччя та червоного кольору.



Анастасія Кравченко, Гуанчжоу