В День Святого Валентина в Україні шлюб візьмуть понад 1800 пар Суспільство | 14-02-2018, 13:29 0 314 В Україні в День Святого Валентина, 14 лютого, планують вступити в шлюб понад 1800 пар, які заздалегідь подали заяви до органів РАЦСу.

Про це повідомила заступник міністра юстиції з питань державної реєстрації Олена Сукманова, інформує прес-служба Мін'юсту.



"Станом на сьогодні бажання зареєструвати шлюб 14 лютого виявили 1830 пар. Очікуючи такий ажіотаж в День Святого Валентина, Мін'юст запровадив акцію "Кохання поза часом": усі закохані зможуть навіть вночі подати заяву у відділ державної реєстрації актів цивільного стану та зареєструвати шлюб, якщо він був раніше призначений саме на цей день", - сказала Сукманова.





Вона зазначила, що зробити це можна буде у 58 відділах РАЦСу, які 14 лютого будуть працювати з 8 ранку до півночі. Відповідний список відділів опублікований на сайті Мін'юсту.



В органи РАЦСу, за словами заступника міністра, можуть звертатися не тільки ті, хто вперше вирішив зареєструвати шлюб, а й ті, хто хоче відсвяткувати срібне, золоте чи навіть діамантове весілля, оновити шлюбні обіцянки і ще раз пережити відчуття, які були багато років тому.





Сукманова зазначила, що у відділах РАЦСу спеціально підготовлені сценарії таких урочистостей, крім незабутніх емоцій, подружжя отримають ще і ювілейні свідоцтва.