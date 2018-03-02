У середу Україні обіцяють від 9° морозу до 1° тепла Суспільство | 14-02-2018, 13:30 0 321 У середу, 14 лютого у західних, східних, Сумській, Полтавській та Вінницькій областях невеликий, в Карпатському регіоні помірний, місцями сильний сніг.

Вдень на Одещині мокрий сніг з дощем; на решті території без істотних опадів. Температура вночі 4-9° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла. Про це повідомляє Укргідрометцентр у Facebook.



"14 лютого у західних, східних, Сумській, Полтавській та Вінницькій областях невеликий, в Карпатському регіоні помірний, місцями сильний сніг та мокрий сніг, вдень на Одещині мокрий сніг з дощем; на решті території без істотних опадів. Вночі та вранці в країні місцями туман, у Приазов'ї, вдень і на Одещині подекуди налипання мокрого снігу та ожеледь; на дорогах країни, крім більшості південних областей, місцями ожеледиця. Вітер переважно східний, 5-10 м/с, вдень на півдні країни окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла; у південній частині та на Закарпатті вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла", - йдеться у повідомленні.



14 лютого у Києві без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі 6-8° морозу, вдень 1-3° морозу.



У Харкові протягом 14 лютого сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі 5-7° морозу, вдень 1-3° морозу.



В Дніпрі завтра істотних опадів не буде. Температура вночі 4-6° морозу, вдень близько 0°.



В Одесі найближчої ночі без опадів, вдень мокрий сніг та дощ. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 3-5° тепла.





В Карпатах сніг, місцями сильний. На дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі 6-8° морозу, вдень 1-3° морозу.



Найближчої доби у Львові сніг, який вдень буде інтенсивнішим. На дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі 4-6° морозу, вдень 0-2° морозу.