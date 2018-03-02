14 лютого: народний календар і астровісник Суспільство | 14-02-2018, 13:32 0 328 Сьогодні Валека Криголама і Трифона Зарізаного; хто такі «зноби-баби» і порада тим, хто хоче гори вернути.

Сьогоднішній день надзвичайно багатий на різноманітні свята. По-перше, нині третій день Масної, по-друге (для когось по-перше) – святого Валентина, а по-третє – Трифона. «Святий Валентин – батько весни», – казали чехи. А поляки стверджували, що «Валек зламав під льодом балку» й називали його Валеком-криголамом. Натомість словаки були впевнені, що «Валентин пташок женить». Моравці називали цей день нещасливим: не пряли, не шили, не в’язали – щоб не захворіти. Боялися і в ліс їздити. А ще в давнину Валентина вважали цілителем від епілепсії та холери і покровителем коней. У західній Європі святий Валентин і понині стійко асоціюється з покровительством закоханим.



У нас третій день Масної називали «зноби-баби», або «ласунки». Вважалося, що сьогодні можна їсти стільки, скільки влізе, або, як казали в народі, «скільки разів собака хвостом махне». Слово «зноби» означає холод, озноб, лихоманку. Тобто, «зноби-баби» – це жінки, яких лихоманить або ж навпаки – від яких лихоманить.



Також православні згадують цього дня і мученика Трифона. Йому моляться, якщо хочуть отримувати більшу зарплатню. В Болгарії, Македонії та деяких районах Сербії сьогодні відзначатимуть свято першої обрізки винограду – Трифона Зарізаного. Прикмета дня: «Якщо на Трифона зоряно – весні довга дорога. Коли ж у цей день вітряно, то літо буде мокрим».



З іменинами вітайте Трифона, Петра, Миколу.



Нині 29-ий місячний день. Мали рацію ті, хто відсвяткував святого Валентина в неділю! Сьогодні день Гекати, ми знаходимось перед новомісяччям ще й перед частковим сонячним затемненням. Один із найважчих днів усього місячного циклу, коли концентрація негативної енергії зашкалюватиме. Втім, не все так безнадійно похмуро: позитиву додасть життєствердний і мудрий Водолій, в якому сьогодні перебуватиме Місяць. Він стимулюватиме інтерес до активного соціального життя, небайдужості. Таланитиме самовідданим ентузіастам, фанатам своєї справи і дивакам, переконаним, що добро завжди перемагає зло. Дехто й дійсно годен буде сьогодні гори звернути, але обережно: не зверніть шию. І не нюхайте квітів: сьогодні навіть фіалки пахнуть грошима.



Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1911 році: - 27,5, а найтеплішим у 1975 – + 8,5.