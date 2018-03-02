У Львові відбудеться акція «Свіча пам’яті», присвячена Героям Небесної Сотні Суспільство | 16-02-2018, 12:43 0 675 Впродовж 18-20 лютого Україна вшановуватиме пам’ять Героїв Небесної Сотні. З цієї нагоди у Львові підготували ряд заходів, щоб гідно вшанувати загиблих Героїв, пригадати кожного борця за волю України та помолитися за них.



Зокрема у вівторок, 20 лютого, о 19.00 год. на Проспекті Свободи (площа перед пам’ятником Тарасові Шевченку) відбудеться акція «Свіча пам’яті»: запалення лампадок для вшанування Героїв Небесної Сотні. Організатори заходу – управління внутрішньої політики Львівської міськради спільно з міжконфесійним та міжрелігійним медіапроектом «Духовна велич Львова» планують влаштувати читання віршів Богдана Сольчаника, історика, громадського діяча, викладача УКУ, Героя Небесної Сотні.



«Ця акція має надзвичайно важливе значення як для нашого міста, так і для цілої України. Пам’ятати своїх героїв та їхній подвиг, залишатись відданими цінностям та ідеалам Майдану – це те, що ми повинні зробити для вшанування пам’яті тих, які віддали свої життя за наше майбутнє. Цьогоріч у Львові ми маємо різноманітні заходи із вшанування пам’яті та сміливості Героїв Небесної Сотні, проте саме акція «Свіча пам’яті» має особливе духовне значення, вона є символічним і водночас живим проявом поваги та любові до наших безстрашних героїв, які попри все не втратили своєї віри і залишились вірними ідеалам добра та правди», - наголосила в. о. начальника управління внутрішньої політики ЛМР Марія Пилипчук.