Доба в АТО: на Приазов'ї ворог застосував 120-мм міномети Суспільство | 19-02-2018, 10:52 0 167 За минулу добу бойовики 10 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.



Загалом, минулої доби, зафіксовано 10 прицільних обстрілів опорних пунктів Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.



Як зазначається, на Луганському напрямку противник активізувався поблизу Кримського, Троїцького, Новолуганського та Зайцевого, де вів вогонь з мінометів різних калібрів. З гранатометів різних типів та великокаліберних кулеметів загарбники обстрілювали наших оборонців у районі Луганського. Зі стрілецької зброї включно із кулеметами незаконні збройні формування порушували перемир’я неподалік Новоолександрівки та Станиці Луганської.



На Донецькому напрямку ворог застосував 120-мм міномети довкола Широкиного на Приазов’ї.





У штабі повідомили, що унаслідок ворожого вогню поранення зазнав один український захисник.