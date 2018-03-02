19 лютого: народний календар і астровісник Суспільство | 19-02-2018, 11:22 0 257 Нині Чистий понеділок; хто й чому сьогодні відпочиває, що таке «Песі дні» та куди штовхатиме нас Овен.

Відсьогодні у християн східного обряду розпочинається Великий піст. Здавна перший тиждень посту, так само як і останній, вважався найсуворішим. На 40 днів стихали розваги, колективні забавки, музика, співи. Богомільні люди відвідували церкву, говіли й приймали причастя. Під час Великого посту існувало не тільки табу на певні страви, напої, розваги, але й на статеві стосунки. Заборонялося лихословити, пліткувати, сваритися.



Перший понеділок седмиці Великого посту називався Жилавим, Збірним або Чистим. Напередодні господині ретельно вимивали посуд – миски, тарілки, ложки та горщики, «щоб не залишалося скоромини» і виставляли сушити їх на одвірках, миснику, печі. В цей день, як казали селяни, - «посуд відпочиває», а звідси й назва Чистий понеділок. Цього дня не готували ніяких гарячих страв. Єдиним виробом були спечені зранку жиляники (жилованики, жилавинки) – пісні коржики з житнього борошна, замішані на воді, з зібраного на Стрітення снігу. У цей день хлопчики зранку оббігали сусідів, сповіщаючи: «Здрастуйте, з постом будьте здорові!» Це задля того, щоб чоловічий полазник «приніс в оселю добрий ужинок, бо як жінка зайде – накличе лихо».



В Болгарії, Сербії, Македонії в перший понеділок Великого посту відзначали «Песі дні», які були спрямовані на захист собак від сказу або, як казали в народі, «щоб у них не вселився біс». На пса одягали різнокольорову мотузку й крутили тварину на вертушці або гойдали на гойдалках. Інколи прив’язували до хвоста сухого гарбуза, наповненого попелом і ганяли тварину по селі.



Іменинники сьогодні Іван, Христина, Максим, Марія.



Сьогодні 5-ий місячний день. Місяць перебуватиме в Овні, що спонукатиме до активності, винахідливості, підприємливості, а також допоможе здолати певні сумніви. Превалюватиме просто нестримне бажання уникати довгих бюрократичних формальностей і нудних обговорень. Таланитиме сміливцям і відчайдухам, всім тим, хто наважиться іти на чималий ризик. Динамічний розвиток подій може закінчитись перемогою, проривом, шаленим успіхом, але 100-відсоткової гарантії того немає, можливі поразки й падіння. Просто треба бути готовим до будь-якого результату.



Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1929 році: -27,4; найтеплішим у 1995 – +10,1.