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На Львівщині відкрили перший завод із переробки меду
|Суспільство | 20-02-2018, 09:17
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|19 лютого, у селі Сопошин Жовківського району, відкрили
перший на Львівщині завод з переробки меду та продуктів бджільництва
ТзОВ «РЕНОМА». Підприємство є експортером українського меду, та сприяє
підтримці і розвитку регіональних пасічників.
Участь у відкритті спільно з керівництвом та працівниками підприємства взяв
голова Львівської ОДА Олег Синютка.
«Дуже важливо, щоб виробники сільськогосподарської продукції, виробники, які
працюють в агропромисловому комплексі, мали якнайбільшу додану вартість. А
додана вартість створюється від кінцевого продукту, тим паче, якщо цей продукт є
затребуваним на ринку, - наголосив Олег Синютка. - Це єдине підприємство такого
ґатунку у області. Інвестиції сягають 20 мільйонів гривень. Тут створять 50 нових
робочих місць з хорошою заробітною платою. Це добра опора для громади села –
місця, де зможуть працювати люди і податки до місцевого бюджету. Це один із
трьохсот проектів, які супроводжує облдержадміністрація для того, щоб інвестори
з не мали клопотів із адміністративними бар’єрами та організацією роботи».
До складу виробничих потужностей підприємства входить цех приймання
сировини, цех переробки меду та гомогенізації, склад готової продукції, механічна
майстерня, котельня з економічними та екологічними котлами.
Підприємство виготовляє гомогенізований акацієвий, липовий, гречаний,
соняшниковий, різнотрав’я, та ріпаковий мед.
Мед виготовлений на підприємстві експортується в Польщу, Австрію, Італію,
Канаду. Кожна партія має експертний висновок.
Підприємство має можливість регулярно поставляти поліфлорний (зібраний з
різних видів рослин) або монофлорний мед (зібраний з одного виду рослин)
загальним обсягом до 500-1000 тонн в рік.
В планах – створення органічної та промислової пасіки, започаткування
виробництва фасованого меду, налагодження виробництва інноваційних
лікувально-профілактичних засобів на основі продуктів бджільництва та екологічно
безпечних препаратів для бджіл.
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