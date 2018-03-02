На Львівщині відкрили перший завод із переробки меду Суспільство | 20-02-2018, 09:17 0 211 19 лютого, у селі Сопошин Жовківського району, відкрили

перший на Львівщині завод з переробки меду та продуктів бджільництва

ТзОВ «РЕНОМА». Підприємство є експортером українського меду, та сприяє

підтримці і розвитку регіональних пасічників.

Участь у відкритті спільно з керівництвом та працівниками підприємства взяв

голова Львівської ОДА Олег Синютка.

«Дуже важливо, щоб виробники сільськогосподарської продукції, виробники, які

працюють в агропромисловому комплексі, мали якнайбільшу додану вартість. А

додана вартість створюється від кінцевого продукту, тим паче, якщо цей продукт є

затребуваним на ринку, - наголосив Олег Синютка. - Це єдине підприємство такого

ґатунку у області. Інвестиції сягають 20 мільйонів гривень. Тут створять 50 нових

робочих місць з хорошою заробітною платою. Це добра опора для громади села –

місця, де зможуть працювати люди і податки до місцевого бюджету. Це один із

трьохсот проектів, які супроводжує облдержадміністрація для того, щоб інвестори

з не мали клопотів із адміністративними бар’єрами та організацією роботи».

До складу виробничих потужностей підприємства входить цех приймання

сировини, цех переробки меду та гомогенізації, склад готової продукції, механічна

майстерня, котельня з економічними та екологічними котлами.

Підприємство виготовляє гомогенізований акацієвий, липовий, гречаний,

соняшниковий, різнотрав’я, та ріпаковий мед.

Мед виготовлений на підприємстві експортується в Польщу, Австрію, Італію,

Канаду. Кожна партія має експертний висновок.

Підприємство має можливість регулярно поставляти поліфлорний (зібраний з

різних видів рослин) або монофлорний мед (зібраний з одного виду рослин)

загальним обсягом до 500-1000 тонн в рік.

В планах – створення органічної та промислової пасіки, започаткування

виробництва фасованого меду, налагодження виробництва інноваційних

лікувально-профілактичних засобів на основі продуктів бджільництва та екологічно

безпечних препаратів для бджіл.